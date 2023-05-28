Дачники назвали самые необычные, но очень эффективные способы использования чайной заварки в огороде

16:23 2023-05-28

Чайную заварку, оставшуюся после приготовления напитка, не стоит выбрасывать, ведь она может принести пользу дачнику.

Например, из спитого чая получается отличное удобрение, содержащее азот. Заварку нужно просто разложить под плодовыми деревьями или ягодными кустами.

Можно сделать из заварки таблетку для рассады, смешав ее с почвогрунтом. Тогда не придется покупать торфяные таблетки.

Чайная заварка прекрасно справляется с функциями мульчи в огороде, улучшает структуру почвы и удерживает  ней влагу.

Можно и просто отправить заварку в компостную яму, где она насытит будущее удобрение полезными веществами.

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