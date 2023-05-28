Дачники назвали самые необычные, но очень эффективные способы использования чайной заварки в огороде

Например, из спитого чая получается отличное удобрение, содержащее азот. Заварку нужно просто разложить под плодовыми деревьями или ягодными кустами.
Можно сделать из заварки таблетку для рассады, смешав ее с почвогрунтом. Тогда не придется покупать торфяные таблетки.
Чайная заварка прекрасно справляется с функциями мульчи в огороде, улучшает структуру почвы и удерживает ней влагу.
Можно и просто отправить заварку в компостную яму, где она насытит будущее удобрение полезными веществами.
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