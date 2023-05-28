Эрдоган раздавал деньги во время голосования на избирательном участке в Стамбуле

Глава государства посетил избирательный участок в Стамбуле, где проголосовал на выборах президента страны.

Когда он находился на участке, расположенном в средней школе имени Саффета Чеби в азиатской части города, у него в руках были купюры по 200 лир.

Эти деньги Эрдоган раздавал подросткам. У избирательного участка собрались люди, которые поддерживали действующего президента плакатами и лозунгами.

С самого утра район, в котором побывал Эрдоган, был оцеплен полицией. Ранее сообщалось, что местные силы безопасности задержали пять человек за распространение провокационной информации о выборах в соцсетях.