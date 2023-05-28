Дачники рассказали, стоит ли подкладывать дощечки под тыквы: есть одна хитрость

Этот метод действительно защищает тыкву от соприкосновения с влажным грунтом и предотвращает гниение.
Но не менее опасным врагом растения являются слизни, и от них дощечки уже защитить не в состоянии.
Поэтому опытные дачники рекомендуют рассыпать вокруг тыквы скорлупу орехов или яиц с острыми краями.
Это нужно сделать, когда плоды тыквы еще небольшие. А вместо деревяшки вполне реально использовать пластик.
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