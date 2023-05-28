Что будет, если обрезать ботву у моркови: опытные дачники дали точный ответ

Если это сделать, растение постепенно завянет, а корнеплод начнет гнить. Поэтому ботву срезают уже после уборки урожая.
Но и это нужно делать правильно. Без обрезки ботвы свекла не будет храниться, начнет быстро высыхать.
Приступать к обрезке ботвы нужно, когда морковь выкопана и высушена. Срезать ее нужно на 2 мм выше плода.
Хранить морковь следует в ящиках, слегка присыпав землей. Для хранения необходимо темное место, например, погреб.
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