Что будет, если обрезать ботву у моркови: опытные дачники дали точный ответ

Если это сделать, растение постепенно завянет, а корнеплод начнет гнить. Поэтому ботву срезают уже после уборки урожая.

Но и это нужно делать правильно. Без обрезки ботвы свекла не будет храниться, начнет быстро высыхать.

Приступать к обрезке ботвы нужно, когда морковь выкопана и высушена. Срезать ее нужно на 2 мм выше плода.

Хранить морковь следует в ящиках, слегка присыпав землей. Для хранения необходимо темное место, например, погреб.