Ученые Университета Зайда установили, что дефицит витамина D вызывает повышенную тревожность

Этот витамин обеспечивает всасывание фосфора и кальция в тонком кишечнике. Его дефицит провоцирует заболевания сердца и сахарный диабет.

Также витамин D оказывает косвенное влияние на эмоциональное состояние человека, его настроение.

В рамках исследования выяснилось, что употребление недостаточного количества продуктов, содержащих витамин D, избегание солнца повышают риск тревожного расстройства.

При этом ученые предупреждают: самостоятельно назначать себе прием витамина D нельзя, это может привести к негативным последствиям.