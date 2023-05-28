Ученые Университета Зайда установили, что дефицит витамина D вызывает повышенную тревожность

16:45 2023-05-28

Ученые из Университета Зайда в ОАЭ выяснили, что недостаток витамина D способен вызывать повышенную тревожность.

Этот витамин обеспечивает всасывание фосфора и кальция в тонком кишечнике. Его дефицит провоцирует заболевания сердца и сахарный диабет.

Также витамин D оказывает косвенное влияние на эмоциональное состояние человека, его настроение.  

В рамках исследования выяснилось, что употребление недостаточного количества продуктов, содержащих витамин D, избегание солнца повышают риск тревожного расстройства. 

При этом ученые предупреждают: самостоятельно назначать себе прием витамина D нельзя, это может привести к негативным последствиям.

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