Культовый футболист Килиан Мбаппе разбил фанатке лицо

Инцидент произошел, когда футболист разминался на поле. В какой-то момент Килиан Мбаппе не рассчитал силы, и попал в зрительницу, сидящую на трибуне, Килиан Мбаппе.

В итоге удара у фанатки «ПСЖ» пошла из носа кровь, сообщает СтарХит. Килиан сразу прервал тренировку и вместе с врачами ринулся к пострадавшей. Футболист проводил девушку до пункта медицинской помощи.

После завершения игры Мбаппе не забыл про этот инцидент и эффектно попросил у девушки прощения, подарив игровую футболку ПСЖ. Килиан подбежал к фанатке, обнял ее и погладил по голове, спросил о самочувствии и поинтересовался, в норме ли ее нос.

В прошлом году футболист выступал в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции. По итогам его признали лучшим игроком матча против Австралии.

В финале, когда французы противостояли аргентинцам, спортсмен забил в ворота соперников 2 гола и сделал хет-трик в добавленное время, но команда проиграла.

Мбаппе стал первым в списке лучших бомбардиров Чемпионата Мира-2022, на один гол опередив Месси. Килиан также стал вторым футболистом, который реализовал хет-трик в финале мирового первенства.