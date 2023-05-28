CNN: у Риши Сунака есть все шансы повторить судьбу Бориса Джонсона

17:49 2023-05-28

CNN сообщает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может повторить судьбу своего предшественника Бориса Джонсона.

Журналисты указывают на многочисленные разногласия в британской Консервативной партии, к которой принадлежат оба политика.

В свое время Борис Джонсон был вынужден подать в отставку после нескольких попыток вынести ему вотум недоверия. 

Авторы материала подчеркивают, что именно Риши Сунак нанес тогда главный удар Джонсону, когда покинул его кабинет из-за скандалов.

Теперь положение самого Сунака очень неустойчивое. Союзники Джонсона не простили ему предательство, а правые консерваторы недовольны его лояльным отношением к Европе.