CNN: у Риши Сунака есть все шансы повторить судьбу Бориса Джонсона

Журналисты указывают на многочисленные разногласия в британской Консервативной партии, к которой принадлежат оба политика.

В свое время Борис Джонсон был вынужден подать в отставку после нескольких попыток вынести ему вотум недоверия.

Авторы материала подчеркивают, что именно Риши Сунак нанес тогда главный удар Джонсону, когда покинул его кабинет из-за скандалов.

Теперь положение самого Сунака очень неустойчивое. Союзники Джонсона не простили ему предательство, а правые консерваторы недовольны его лояльным отношением к Европе.