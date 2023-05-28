Дачный эксперт рассказал, можно ли высыпать золу из мангала в огород

17:55 2023-05-28

Всем дачником известно, насколько полезна зола для огородных растений. Вот только это касается не любой золы.

Некоторые садоводы пытаются использовать в качестве подкормки для растений золу, которая скапливается в мангале.

Но здесь появляются сомнения, подойдут ли для этой цели прогоревшие угли, купленные на автозаправке или в магазине.

На самом деле в них нет никакой вредной химии. Однако есть другой фактор, который делает золу из мангала бесполезной для огорода.

Это невысокая температура тления углей, при которой в золе не образуются необходимые вещества в легкоусваяемой форме. Поэтому зола из мангала не вредна для огорода, но и особой пользы не принесет.

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