Дачный эксперт рассказал, можно ли высыпать золу из мангала в огород

Некоторые садоводы пытаются использовать в качестве подкормки для растений золу, которая скапливается в мангале.

Но здесь появляются сомнения, подойдут ли для этой цели прогоревшие угли, купленные на автозаправке или в магазине.

На самом деле в них нет никакой вредной химии. Однако есть другой фактор, который делает золу из мангала бесполезной для огорода.

Это невысокая температура тления углей, при которой в золе не образуются необходимые вещества в легкоусваяемой форме. Поэтому зола из мангала не вредна для огорода, но и особой пользы не принесет.