Садовод со стажем назвал подкормки, которые добавляют яблокам сладости

Сладкие сочные яблоки можно вырастить на деревьях специального сорта, но если вы дадите им одну из этих волшебных подкормок, то получите не просто сладкие, а медовые яблоки.

А вот если питание для яблонь было слабенькое, то даже сахаристые сорта дадут печальный результат с низкими вкусовыми характеристиками.

Смешайте 10 л воды с 15 г борной кислотой. Сделайте обработку вечером, результат - сладкие сочные плоды, крепкий иммунитет дерева. Достаточно одного внесения подкормки.

Плоды будут не только сладкими, но и вырастут крупными.

Еще один рецепт на заметку. Понадобится английская(эпсомская) соль. Берем две больших ложки препарата, смешиваем с 5 л воды. Потом поливаем растение под корень.

А чтобы защитить дерево от плодовой гнили и монилиоза, сделайте йодовый раствор. На ведро воды добавляем 19 мл йода, делаем опрыскивания по листьям и плодам.

Проводить обработку имеет смысл за месяц до уборки яблок. Конкретные сроки зависят от сортовых особенностей дерева.