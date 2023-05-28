Дачники назвали лучшие подкормки для патиссонов: урожай превзойдет ожидания

Но для получения хорошего урожая растения нужно подкармливать. После появления первых цветов их опрыскивают водой с сахаром, чтобы привлечь насекомых-опылителей.

За сезон патиссонам потребуется две подкормки. Первая проводится смесью двойного суперфосфата, сульфата калия и сульфата аммония перед цветением.

При желании минеральные добавки можно заменить органическими веществами, например, раствором куриного помета.

Для первой подкормки патиссонов в этом период подойдет также коровяк, разведенный водой в соотношении 1:10.

Во время формирования плодов патиссоны нужно полить раствором тех же компонентов в чистой воде.