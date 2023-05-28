Уникальная подкормка увеличит количество завязей на томатах и ускорит их созревание

Рецепт очень прост: нужно растворить немного марганцовки в 10-литровом ведре воды, чтобы раствор получился нежно-розовым.

Вместо марганцовки можно использовать медный купорос. Тогда на такое же ведро потребуется 1 ч.л. препарата.

В состав рекомендуется добавить половину чайной ложки борной кислоты, 1 ст.л. мочевины, 2 г гумата.

Все это следует хорошо перемешать, перелить в емкость с пульверизатором и опрыскать кусты томатов утром или вечером в сухую погоду.