Дачный эксперт предложил подборку лучших подкормок для томатов, о которых не все знают

Чаще всего растения удобряют компостом. В нем много органических веществ, микроорганизмов, которые положительно влияют на плодородие почвы.
Компост смешивается с верхним слоем земли, укладывается вокруг корней. Можно сделать жидкую подкормку для полива, разбавив компост с водой.
Использовать надо хорошо перепревшее удобрение, иначе у растений будут ожоги.
Перегной - универсальный состав для любых растений. В нем много фосфора, азота, калия. Заглубляем перегной в почву перед посадкой томатов.
Можно сделать отвар и полить растения под корень.
Древесную золу вносим для крепости стеблей, яркости и сочности плодов. Достаточно раскидать порошок вокруг помидоров или сделать жидкость для полива.
Удобрение из крапивы обогащает землю кальцием, железом, азотом, обеспечивающим здоровье растение и выносливость. Из травы делается жидкая подкормка в виде настоя.
Завариваем части растения кипятком и настаиваем несколько часов.
Из бананов готовится чудесный отвар для томатов. Отвариваем плоды вместе со шкурками 20 минут. Затем охлаждаем и поливаем отваром корни.
Из спитой чайной заварки делаем настой на воде несколько часов или даже сутки. Потом поливаем настоем землю вокруг томатов.
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