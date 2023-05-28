Дачный эксперт предложил подборку лучших подкормок для томатов, о которых не все знают

Чаще всего растения удобряют компостом. В нем много органических веществ, микроорганизмов, которые положительно влияют на плодородие почвы.

Компост смешивается с верхним слоем земли, укладывается вокруг корней. Можно сделать жидкую подкормку для полива, разбавив компост с водой.

Использовать надо хорошо перепревшее удобрение, иначе у растений будут ожоги.

Перегной - универсальный состав для любых растений. В нем много фосфора, азота, калия. Заглубляем перегной в почву перед посадкой томатов.

Можно сделать отвар и полить растения под корень.

Древесную золу вносим для крепости стеблей, яркости и сочности плодов. Достаточно раскидать порошок вокруг помидоров или сделать жидкость для полива.

Удобрение из крапивы обогащает землю кальцием, железом, азотом, обеспечивающим здоровье растение и выносливость. Из травы делается жидкая подкормка в виде настоя.

Завариваем части растения кипятком и настаиваем несколько часов.

Из бананов готовится чудесный отвар для томатов. Отвариваем плоды вместе со шкурками 20 минут. Затем охлаждаем и поливаем отваром корни.

Из спитой чайной заварки делаем настой на воде несколько часов или даже сутки. Потом поливаем настоем землю вокруг томатов.