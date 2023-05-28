Секреты урожайного сельдерея: какие шаги помогут вырастить здоровую вкусную культуру

В Европе сельдерей долгое время считался декоративной культурой. Но позже ее оценили за большое содержание витаминов и полезных компонентов. На что обратить внимание при возделывании сельдерея?

Он любит грунт легкий и питательный. Лучше всего растению подходит супесчаная или суглинистая почва - нейтральная либо слабощелочная.

Поливать сельдерей надо раз в неделю, из расчета на 1 кв.м 2-2,5 ведра воды. В течение сезона надо провести 4 подкормки.

Через 7 дней после пикировки - угостить раствором итрофоски. Через неделю после пересадки сеянцев в открытую почву - зеленым удобрением. Еще через 2 недели - раствором коровяка или куриного помета. В последние дни июля - раствором суперфосфата.

В первой половине роста листья обрывать нельзя: они нужны для роста корнеплода, это фабрика фотосинтеза и питания. А когда корнеплод вырастет размером с теннисный мячик, нужно оборвать корешки, растущие в верхней части растения.

Ближе к концу сезона, когда куст начнет разваливаться, а нижние листья ложиться на землю, их следует оборвать - они уже выполнили свою функцию. Такая мера добавит света растению и укрепит его здоровье.