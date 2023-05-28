Цветовод со стажем рассказал как правильно подкармливать орхидею лимонной водой

А результат будет такой: листья, покрытые глянцем, крепкие и мясистые, обилие цветоносов, яркий окрас лепестков, общее укрепление иммунитета.

Готовим лимонную воду так. Смешиваем в емкости литр воды и грамм лимонной кислоты, добиваясь полного растворения лимонки.

Можно добавить и свежий лимонный сок, заменив грамм порошковой лимонки чайной ложкой натурального компонента.

Важно запомнить, что применять подкормку нельзя, когда орхидея уже начала цвести. Цветы все погибнут от такого действия.

Есть еще одна типичная ошибка, которую совершают многие цветоводы, применяя лимонную воду.

Поливайте орхидею не обычным способом из лейки, а методом погружения. Для этого сначала обрызгиваем цветок из пульверизатора.

Потом находим глубокую емкость, выливаем туда нашу лимонную воду, помещаем в емкость цветок вместе с горшком. Оставляем растение для приема водных процедур на 15 минут.

Потом вынимаем и даем воде хорошенько стечь через дренажные отверстия. После чего растение возвращаем на привычное место.