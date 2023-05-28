Опытные дачники объяснили, как добиться фантастического цветения ирисов

Качество цветов во многом зависит от ухода за растением весной. В этот период необходимо убрать мульчу, разложенную осенью.

Корневища растений должны оказаться на поверхности и прогреться на солнце, от этого зависит качество цветения.

Органическую мульчу под растением оставлять нельзя. Весной она может спровоцировать гниение и грибковые болезни.

Вместо этого ирис лучше подкормить комплексными минеральными удобрениями, например, нитрофоской.