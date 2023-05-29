Лимонная вода поможет оздоровить орхидеи и увеличить количество цветоносов

После процедуры подкисления листья орхидей становятся более зелеными и мясистыми, появляется больше цветоносов, и растение буквально оживает.

Чтобы приготовить раствор для подкисления, понадобится 1 литр воды и 1 грамм лимонной кислоты. Лимонка должна полностью раствориться в воде.

Вместо лимонной кислоты можно использовать лимонный сок в количестве 1 чайной ложки.

Раствор лимонки категорически нельзя использовать для растений, находящихся в состоянии активного цветения. Если нарушить это правило, то все цветы опадут.

Подкисление проводится в два этапа. Сначала нужно побрызгать цветок из пульверизатора, а затем опустить его прямо в горшке в емкость с лимонной водой на 15 минут.