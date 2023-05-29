Госсекретарь Совбеза Вольфович: Беларусь приняла меры по укреплению границ с Россией

По словам Вольфовича, в стране приняты меры по усилению государственной границы.

Безопасность граждан обеспечивается при сотрудничестве спецслужб Беларуси: Комитета госбезопасности, пограничных служб, Министерства внутренних дел.

Вооруженные Силы "защищают основные направления от террористической активности и незаконных вооруженных формирований".

Особое внимание, по словам госсекретаря Совбеза РБ, уделено усилению восточной границы.

Сделано это не для того, чтобы отгородиться от России, а с целью "обеспечения безопасности людей как на территории Беларуси, так и на территории России".

В связи с этим также были приняты меры и по "прикрытию неосновных дорог", связывающих Россию с Беларусью.

Вольфович подчеркнул, что население с пониманием относится к происходящим учениям в приграничных зонах, направленным на задержание диверсионно-разведывательных групп.

Люди активно сотрудничают с правоохранительными органами, передавая сведения о подозрительных лицах и неизвестной технике, появляющихся вблизи белорусских границ.

В скором времени будет подписан указ о народном ополчении, который будет регламентировать деятельность добровольческих отрядов, задача которых помогать силам территориальной обороны и поддерживать порядок на территории страны.

По словам генерал-лейтенанта Александра Вольфовича, вступить в отряды народного ополчения изъявляют желание не только мужчины, но и женщины.