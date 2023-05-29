Эрдоган победил во втором туре выборов в Турции и вышел на новый президентский срок

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил о победе Эрдогана в выборах президента страны.

Он был переизбран на второй срок, набрав 52,14% голосов, что стало известно после обработки 99,43% бюллетеней.

За его оппонента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86% избирателей.

Из заявления Ахмета Йенера на пресс-конференции:

Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган.

Как подтвердил глава ЦИК Турции, Эрдоган прошел на второй срок, собрав на 2 млн голосов больше, чем Кылычдароглу.

Окончательный результат прошедшего голосования будет обнародован на официальном ресурсе 1 июня.

Информация передана РИА Новости.