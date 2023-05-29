В Италии перевернулся туристический катер: один человек погиб

Как сообщают итальянские информационные агентства Ansa и Adnkronos, в результате инцидента в воскресенье вечером погиб один человек.

Пожарная команда сообщила в Твиттере, что 19 человек были спасены.

Силы продолжили поиск пропавших без вести на воде и с воздуха с вертолета.

По данным СМИ, в клинику обратились пять человек, остальные лечились на месте.

Яхта перевернулась во время шторма вечером на южной оконечности озера недалеко от города Лисанца, что на ломбардской стороне озера.

По словам президента региона Ломбардия Аттилио Фонтана, причиной аварии стал сильный шторм. 16-метровый парусник был арендован туристами, написал он в Facebook.