Первыми с победой на выборах Эрдогана поздравили Талибы, а европейские политики предлагают исключить Турцию из кандидатов в ЕС

«Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзника НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам», — написал Байден в Twitter в воскресенье. Он не коснулся недавней напряженности в двусторонних отношениях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Турцию «ценным союзником и партнером НАТО» в Twitter. Он надеется на дальнейшее сотрудничество «с правительством, избранным турецким народом», сказал Блинкен. Он также упомянул высокую явку и «давние демократические традиции» в Турции.

НАТО и Евросоюз также поздравили Эрдогана. «Поздравляю вас с переизбранием, президент», — написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter в воскресенье.

Он надеется на продолжение сотрудничества и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле, добавил Столтенберг. Турция и Венгрия блокируют вступление Швеции в НАТО.

Этот вопрос включен в повестку дня саммита.

Поздравления также поступили от президента Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен и президента Совета ЕС Шарля Мишеля. Они заявили, что надеются на дальнейшее развитие отношений между ЕС и Турцией. «И для ЕС, и для Турции имеет стратегическое значение работа над расширением этих отношений на благо наших народов», — добавила фон дер Ляйен.

Отношения между Анкарой и Брюсселем сложные, но Турция является незаменимым партнером, когда речь идет о миграции. Турция имеет статус кандидата в члены ЕС, но переговоры о вступлении приостановлены уже несколько лет.

В письме Эрдогану глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов работать с Турцией в направлении конструктивных отношений «для нашего общего процветания и стабильности, основанных на обязательствах в пользу прав человека, верховенства закона, международного права и ... региональной стабильности в интересах всех наших граждан».

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер высказался за прекращение процесса вступления Турции в ЕС.

«Последние несколько лет показали, что тесное партнерство важно, но никто больше не хочет полного членства Турции в ЕС — ни Турция, ни ЕС», — заявил политик ХСС газетам медиагруппы Funke: «Мы должны отложить этот процесс в сторону, потому что он больше блокирует лучшие отношения, чем поддерживает их».

По словам Вебера, ожидания после победы Эрдогана на выборах ясны.

«Нам необходимо сотрудничество, особенно когда речь идет о цели мира между Украиной и Россией, миграционной политике, модернизации экономики и кипрском вопросе. Эрдоган должен немедленно согласиться на членство Швеции в НАТО», - сообщил политик.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский поздравили Эрдогана с переизбранием. Путин сказал, что победа Эрдогана стала «ярким свидетельством» того, что турецкий народ поддерживает его усилия по «укреплению государственного суверенитета и проведению независимой внешней политики».

Зеленский заявил, что рассчитывает на укрепление партнерства между его страной и Турцией «во имя безопасности и стабильности Европы».

После победы на выборах канцлер Олаф Шольц воздал должное сотрудничеству Германии с Турцией. «Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками — мы также тесно связаны социально и экономически», — написал политик в Twitter. Он также поздравил Эрдогана с переизбранием.

«Теперь мы хотим с новой силой продвигать наши общие проблемы», — отметил Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон также высказался в Twitter. «С президентом Эрдоганом, которого я поздравляю с переизбранием, мы продолжим двигаться вперед», — написал Макрон. «Франция и Турция должны вместе преодолеть огромные проблемы», — Макрон упомянул возвращение мира в Европу, будущее Евроатлантического альянса и Средиземное море в качестве ключевых слов.

«Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган», — написал эмир Катара.

Воинствующие исламистские талибы были одними из первых, кто пожелал всего наилучшего в воскресенье вечером. Глава ее правительства мулла Мохаммед Хассан Ахунд надеется на продолжение «дружеских отношений» с Турцией, сообщает телекомпания Tolonews.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани также выступил рано вечером в воскресенье. «Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю с победой», — написал глава государства в Twitter. Свое поздравление прислал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своем твите он написал о «бесспорной победе на выборах».

Президент Ирана Эбрагим Раиси со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA заявил, что он уверен в укреплении отношений между двумя соседними странами. Тесное сотрудничество создаст лучшие условия для укрепления мира и стабильности в регионе.