Канадские хоккеисты снова стали чемпионами мира, одержав на льду 28-ю победу в этом звании

05:40 2023-05-29

Канадская команда - абсолютный рекордсмен по числу побед в звании чемпионов мира. 28 мая хоккеисты 28-й раз получили почетный титул, победив в напряженной борьбе команду из Германии со счетом 5:2.

Первые два периода немецкие хоккеисты два раза брали верх по счету, но канадцы блестяще отыгрывались и в итоге вышли победителями, завоевав 28-й раз звание чемпионов мира.

Последнюю шайбу канадской команде удалось забить на 51-й минуте встречи в Тампере.

Голы в ворота соперника были забиты играющими за команду Канады Самуэлем Блэзом, Лоусоном Краузом, Тайлером Тоффоли и Скоттом Лоутоном.

Германия же на ЧМ получила "серебро" первый раз за последние 70 лет.

28 мая был последний день чемпионата мира по хоккею. По предварительным планам, соревнования должны были проводиться в Санкт-Петербурге.

Однако Международная федерация хоккея наложила на это запрет. Как известно, российская сборная по той же причине второй год подряд не участвует в чемпионате мира.

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