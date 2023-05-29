Канадские хоккеисты снова стали чемпионами мира, одержав на льду 28-ю победу в этом звании

Первые два периода немецкие хоккеисты два раза брали верх по счету, но канадцы блестяще отыгрывались и в итоге вышли победителями, завоевав 28-й раз звание чемпионов мира.
Последнюю шайбу канадской команде удалось забить на 51-й минуте встречи в Тампере.
Голы в ворота соперника были забиты играющими за команду Канады Самуэлем Блэзом, Лоусоном Краузом, Тайлером Тоффоли и Скоттом Лоутоном.
Германия же на ЧМ получила "серебро" первый раз за последние 70 лет.
28 мая был последний день чемпионата мира по хоккею. По предварительным планам, соревнования должны были проводиться в Санкт-Петербурге.
Однако Международная федерация хоккея наложила на это запрет. Как известно, российская сборная по той же причине второй год подряд не участвует в чемпионате мира.
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