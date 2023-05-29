Между словами Грэма о тратах США и смерти россиян нет связи, Киев сделал монтаж

Слова сенатора на видеозаписи были вырваны из контекста и специально смонтированы Киевом в одну фразу.

Это стало понятно после просмотра полной записи встречи Линдси Грэма и Владимира Зеленского, которую изучили представители информационной службы Reuters.

26 мая офис главы Украины выложил в Сеть запись, в которой Грэм сделал скандальное заявление: "Русские умирают. Мы никогда еще не тратили деньги так удачно".

Фразы произносятся друг за другом, но при этом видно, что меняются ракурсы.

Как оказалось обе фразы были сказаны в разное время беседы и не имеют друг к другу никакого отношения.

Слова о трате денег говорились о помощи Украине в целом. А слова о смерти русских произносились в другом контексте.

Сначала сенатор напомнил о былых временах, когда американцы были такими же, как украинцы, "боролись до последнего человека" и "собирались быть свободными или умереть". На что Зеленский сказал: "Теперь вы свободны. И мы будем".

Далее Грэм отметил: "И русские тоже умирают". После этого украинский лидер заявил следующее: "Да, но они пришли на на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории".

В Кремле слова Грэма, смонтированные Киевом, вызвали бурю негатива со стороны Марии Захаровой, Дмитрия Пескова, Дмитрия Медведева. После чего американский сенатор обвинил Россию в пропаганде.