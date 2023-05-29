В Твиттере жестко ответили Зеленскому на его жалобы о ночом нападении на Киев 28 мая

В последнее воскресенье мая в Украине традиционно отмечают день Киева. Как раз в воскресную ночь с 27 на 28 мая, город перенес тяжелейшую атаку.

Из заявления президента Зеленского:

Сегодня наше государство пережило одну из крупнейших атак – 54 беспилотника одновременно наносили удары. Самый мощнейший удар был нанесен по Киевской области, в пределах Киева.

Слова украинского Лидера вызвали гневные эмоции у многочисленных пользователей Твиттера, которые активно высказывались по этому поводу в комментариях.

Нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка.

Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы – позор.

Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть.

Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта... если еще не слишком поздно!

Такие и другие подобные отзывы, наполненные гневом, оставили пользователи социальной сети в адрес президента Украины Зеленского.