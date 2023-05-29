ЦБ России: иностранные инвесторы выводят 36 миллиардов долларов

На прошлой неделе ЦБ преуменьшил последствия ухода иностранных компаний, заявив, что за этот период было совершено около 200 продаж, и только 20 процентов продаж активов превысили 100 миллиардов долларов.

Многие крупнейшие мировые компании прекратили или сократили свою деятельность в России в ответ на начало СВО в феврале 2022 года.

Тем не менее в России остается еще достаточно много иностранных активов, которые по оценке экспертов превышают замороженные счета Центробанака, речь идет о сумме в 500 млрд долларов.