Пашинян заявил о невозможности подписания мирного договора с Баку

О возможном подписании такого документа 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, информационное агентство Reuters сообщало со ссылкой на посла Азербайджана во Франции Лейлу Абдуллаеву.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга в пределах административных границ Советского Союза, а 86,6 тысячи квадратных километров азербайджанских земель, которые готова официально признать Армения, включают также Нагорный Карабах.