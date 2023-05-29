Дачный эксперт рассказал, что делать на огороде с 29 мая по 4 июня, опираясь на лунный календарь

Рассказываем, чем себя занять на даче на этой неделе, согласно лунному календарю. Все рекомендуемые действия расписаны по дням.

29 мая, понедельник

Перечень возможных дел обширный. Можно посвятить день различным посадкам, пересаживанию плодовых культур, высеванию и пересадке зелени, высаживанию овощей, листовых, бахчевых культур, однолетних цветов. Семена, посеянные в этот день, хорошо приживаются.

Другие удачные дела этого дня: прополка, распахивание, рыхление, окучивание. В этот день высаживается драцена, циссус, филодендрон, сциндапсус, монстера. Разрешается делать полив, прививки, вносить удобрения, заготавливать черенки.

Обрезать деревья и кусты нельзя.

30 мая, вторник

Высаживаем клубневые цветы, кусты, вьющиеся растения, лекарственные травы. Пересаживаем дачные культуры, укореняем черенки, подкармливаем овощи и другие растения. Также можно делать полив, рыхление, посадку комнатных цветов. Дачники могут занять себя пасынкованием, прищипкой.

По-прежнему нельзя заниматься обрезкой.

31 мая, среда

В этот день на огороде можно что-то посеять, посадить, пересадить плодовые или бахчевые растения, зелень, листовые овощи, а также ягодные культуры, плодовые, клубневые декоративные растения, кустарники. Этот день походит для черенкования, укоренения, прореживания. Можно провести пасынкование, пикировку, прищипывание.

Обрезать плодовые культуры не стоит.

1 июня, четверг

Хорошие дела для дачника на этот день: стрижка газона, подкормка, поливы. Обрезать растения нельзя.

2 июня, пятница

Этот день удобен для работы с рассадой таких растений, как томаты, перцы, баклажаны, а именно - можно высадить молодые саженцы. Также в этот день сеем семена огурцов, кабачков, бахчевых культур.

3 июня, суббота

Рекомендуется сделать профилактическую обработку от болезней, в том числе от фитофторы. В этот день можно мульчировать грядки

4 июня, воскресенье

На этот день приходится полнолуние. Оставьте все заботы и посвятите себя отдыху. Если уж очень хочется что-то делать, то можно полить или прополоть грядки