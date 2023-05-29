Отцвели нарциссы и тюльпаны: как ухаживать за ними после этого

После того, как нарциссы и тюльпаны отцвели и завяли, их надо удалить. Такая мера сохранит энергию растения, которая пригодится ему для следующего цветения.

При этом листья срезать не надо - они продолжают питать луковицу, уточняет автор Телеграмм-канала "Дачные советы на каждый день". Не трогать их до того момента, пока они сами не начнут желтеть и сохнуть.

Даже если цветы уже отцвели, а земля вокруг них сухая, не сомневайтесь: поливать все равно нужно. Дело в том, что луковица продолжает набирать силу, и вода ей необходима. Но важно и не переусердствовать, чтобы она не сгнила.

После цветения луковица должна еще некоторое время оставаться в земле, прежде, чем ее выкопать и заложить на хранение.

В этот период нарциссы и тюльпаны нуждаются в питании. Их можно подкормить удобрениями-финишерами с низким содержанием азота, а также - большими дозами фосфора и калия.