Токаев «оценил шутку» Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство

14:17 2023-05-29

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев публично прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство, заявив, что «по достоинству оценил его шутку».

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявлял, что в этом случае Астана получит «ядерный зонтик».

Токаев считает, что необходимости во вступлении Казахстана в Союзное государство России и Беларуси нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз.

Он добавил, что у Казахстана нет необходимости в обладании ядерным оружием, так как Астана присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.