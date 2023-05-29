Подкормки без ошибок: в каких случаях удобрение огорода бесполезно

Какие типичные ошибки в деле подкормок могут свести на нет все усилия? По словам экспертов, очень важно не переборщить с азотными удобрениями. Они сначала способствуют бурному росту культуры. Но, если азота очень много, у растения может снизиться иммунитет, оно также накопит излишек нитратов в овощах.

Особенно отрицательно воздействие азота на растения, которые растут на кислой почве.

Серьезная ошибка - подкормка культур без учета погодных условий. К примеру, в холодную погоду удобрения бесполезны: питательные вещества не дойдут до корней. В регионах, где градус не устойчивый и периодически падает, в лунки или рядочки надо вносить суперфосфат, он согреет корни растения.

А поглощение фосфора, в свою очередь, улучшает известкование кислых почв и внесение органики.

Если долго нет дождей, вносить удобрения тоже бесполезно. Удобрения в целом и азотные в частности в засуху действуют на растение токсично. Но это не значит, что вообще вносить не нужно - просто стоит снизить концентрацию. И ставку сделать на жидкие удобрения.