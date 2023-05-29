Хрен против тли: какие народные рецепты спасут смородину от вредителей

Опытные дачники сохранили бабушкины рецепты против садовых вредителей, которые работают по сей день. Например, очень эффективно средство против клещей и тли на смородине на основе хрена, лебеды и горчичного порошка.

Для его приготовления надо взять по 100 граммов горчичного порошка и тертого корня хрена, а также полкило измельченной лебеды. Залить 15 л теплой воды, перемешать, настаивать сутки.

Процедить и опрыскать смородину или другие кустарники и деревья, облюбованные вредителем, рано утром.

Против этих же вредителей помогает и настойка луковой шелухи. Чтобы ее приготовить, нужно стакан луковой шелухи залить 1 литром горячей воды. Потом процедить и опять разбавить водой в соотношении 1:10. Опрыскать культуры опять-таки поутру.

Еще один вариант действенного средства против тли и клещей - настойка ромашки. Для этого 1 килограмм высушенного цветка залить 10 литрами горячей воды, настоять полдня, процедить. И вновь разбавить с водой - в соотношении 1:3. Обработать растения утром.