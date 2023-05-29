Дачный специалист рассказал все о пользе процедуры мульчирования

Во-первых, мульчирование сохраняет землю во влажном состоянии долгое время, поэтому смело можно уменьшать количество поливов.

Также при поливе растения не возникает риска оголения корней, что тоже немаловажно.

Мульчирование освобождает дачника от таких трудоемких и времязатратных процедур, как перекопка земли и рыхление. А все потому, что под мульчирующим слоем земля остается долгое время мягкой, воздушной и в перекопке не нуждается.

Мульча делается из органических элементов, поэтому под укрывным слоем всегда собираются дождевые черви в большом количестве. А они лучшие друзья почвы, чем больше червей в ней, тем земля плодороднее и богаче.

Вот вам еще один полезный аспект, касающийся мульчирования. Процедура значительно снижает риск появления сорной травы на грядке. А значит, дачнику не придется гнуть спину на прополках.

Также мульча - лучшая защита корней как от перегрева в жаркую летнюю погоду, так и от замерзания холодной зимней порой.