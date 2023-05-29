Путин подтверждает выход России из ДОВСЕ

Подписанный им закон, который уже одобрил парламент в середине мая, был опубликован в сети на Российском юридическом портале.

Несколько лет назад Россия в значительной степени отложила в «долгий ящик» соглашение 1990 года, устанавливающее верхние пределы размещения тяжелых вооружений на европейском континенте.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что расторжение соглашения не будет иметь «прямых последствий».

К вооружениям, размещение которых регулируется ДОВСЕ, относятся танки и бронетранспортеры, тяжелая артиллерия, боевые самолеты и вертолеты.

Москва была одной из сторон, подписавших соглашение в 1990 году, но в значительной степени приостановила его реализацию уже в 2007 году.

С 2015 года, через год после аннексии Крыма, Россия также перестала участвовать в заседаниях консультативной группы.