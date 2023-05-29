Бывалый огородник поделился способами борьбы с темными пятнами на листьях клубники

Бурая пятнистость - грибковое заболевание. Поражает оно побеги, листья, плоды, цветы - одним словом все части растения. Увидеть заболевание можно по бурым пятнам.

Наиболее опасный период - август-сентябрь. Если стоит дождливая погода, то болезнь может развиться раньше.

Бороться с бурой пятнистостью почти невозможно, как правило, заболевшие растения просто выкапывают и заменяют новыми.

Профилактическая обработка проводится бордоской жидкостью два раза. Первый раз перед цветением, второй раз после него. Готовим такой раствор: 10 л воды и 0,1 л бордоской жидкости.

Используем как опрыскивание.

На начальной стадии заболевания могут помочь такие народные средства. На ведро воды добавляем 5 г марганцовки, делаем поливы.

Также пригодится настой древесной золы, который к тому же подкормит клубнику калием.

И еще один полезный рецепт: на ведро воды вносится пол-баночки йода, 20 г соды. Этим раствором поливаем клубнику.