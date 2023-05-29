Славу доставили в больницу в экстренном порядке

Известную исполнительницу Славу забрала в больницу скорая помощь, о чем информирует StarHit.ru.

Известно, что у знаменитости наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, рвота, диарея. Среди прочего она "заходится" от кашля.

Медики считают, что у Славы пневмония. Ранее родные артистки сообщили в социальных сетях, что все семейство болеет.

По имеющимся сведениям, хворь не обошла стороной и певицу. Ей становилось все хуже и хуже, когда ее доставили в одну из столичных клиник.