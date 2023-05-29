Певицу Славу госпитализировали в московскую клинику с подозрением на воспаление лёгких

Об этом российскому информационному агентству ТАСС сообщил директор певицы Николай Макаров.
Макаров уточнил, что врачи посоветовали Славе провести обследование для уточнения диагноза.
На данный, по слова Николая Макарова, результаты анализов Анастасии Сланевской неизвестны.
В свою очередь Telegram-канал Shot утверждает, что этим утром, 29 мая, у Славы была высокая температура, кашель и рвота, что и послужило причиной экстренной госпитализации.
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