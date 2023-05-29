Огородный эксперт назвал простое средство против желтых листьев на огурцах

Для предупреждения появления желтизны на огуречных листьях дайте растению подкормку на основе молока и йода.
Простое проверенное и действенное средство из доступных дешевых ингредиентов.
Разводим в 10 л воды литр молока и 30 капель йода. Получаем раствор для внесения по листовым пластинам. Первый раз обработать растение стоит уже с появлением первых 5 листиков.
Другое полезное удобрение, но уже из молочной сыворотки. Делается из 2 л молочной сыворотки и 10 л воды. Сюда же можно добавить 100 г сахара.
Это хорошее средство, которое дается после того, как основная порция плодов уже собрана.
После такой подкормки огурцы дадут хорошую вторую волну плодоношения, значительно увеличив объем урожая, который вы обычно собираете.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__