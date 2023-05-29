Огородный эксперт назвал простое средство против желтых листьев на огурцах

17:10 2023-05-29

Желтые листья у огурцов - проблема, с которой сталкивается практически каждый третий садовод. Предлагаем эффективное средство для устранения этой напасти.

Для предупреждения появления желтизны на огуречных листьях дайте растению подкормку на основе молока и йода.

Простое проверенное и действенное средство из доступных дешевых ингредиентов.

Разводим в 10 л воды литр молока и 30 капель йода. Получаем раствор для внесения по листовым пластинам. Первый раз обработать растение стоит уже с появлением первых 5 листиков.

Другое полезное удобрение, но уже из молочной сыворотки. Делается из 2 л молочной сыворотки и 10 л воды. Сюда же можно добавить 100 г сахара.

Это хорошее средство, которое дается после того, как основная порция плодов уже собрана.

После такой подкормки огурцы дадут хорошую вторую волну плодоношения, значительно увеличив объем урожая, который вы обычно собираете.

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