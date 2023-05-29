Знающий цветовод рассказал о правильных подкормках для яркого цветения лилий

Разбираемся вместе с экспертом, чем подкормить лилии, когда они начинают образовывать бутоны.

Конечно, на забываем про основной уход и борьбу с вредителями и болезнями. Благо для этого сегодня есть много специальных средств, в том числе и безопасных биопрепаратов.

Обязательно даем растению подходящие удобрения. Например, для первой весенней подкормки подойдет аммиачная селитра. Она помогает нарастить зеленую массу, укрепить стебли и побеги.

Вторая подкормка для лилий - это внесение суперфосфата и калимагнезии.

Эти вещества даем для того, чтобы цветы ярче цвели, а стебли были плотнее и выносливее.

Во время цветения лилиям нужно давать специальные составы для декоративных цветущих растений. Это готовые жидкие подкормки со сбалансированным составом. Главное условие: вносите их, предварительно увлажнив землю.