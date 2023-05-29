Дачник с опытом раскрыл малоизвестное средство для борьбы с капустной блошкой

Основной ингредиент этого средства - спиртовой раствор валерианы.

На 10 л воды добавляем 25 мл валерианового раствора, перемешиваем до полного растворения.

Жидкостью поливаем грядки с капустой, на которой завелась блошка. Можно проводить профилактические обработки. Вместо валерьянки можно использовать столовый уксус. На стакан уксуса берется 10 л воды.

Другое народное средство для борьбы с блошкой. Пол килограмма листьев одуванчиков смешиваем с 10 л воды, настаиваем два часа. Потом процеживаем и опрыскиваем растения.

Раствор с березовым дегтем: на литр воды берем чайную ложку березового дегтя. Делаем обработку.

Можно промокнуть дегтем стружки и разложить возле капусты.

Нашатырный спирт тоже помогает в борьбе с капустной блошкой. Берем литр воды, добавляем чайную ложку спирта, опрыскиваем растение.

Пасынки томатов, которые были обрезаны, пропускаем через мясорубку, добавляем к ним чесночные зубчики, тоже измельченные (1 стакан). Все смешиваем в 10 литрах горячей воды.

Затем остужаем и процеживаем. Получаем очень эффективное средство от вредителя.