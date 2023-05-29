Дачный эксперт рассказал, почему огурцы с кабачками горчат и как улучшить их вкус

В первом случае следует обратить внимание на качество вентиляции, если овощи выращиваются в теплице. В жару нужно обязательно открывать форточки.

Для обоих растений очень важен полив. Почва не должна пересыхать, необходимо постоянно поддерживать ее во влажном состоянии.

Горьким вкусом отличаются перезревшие плоды, поэтому кусты нужно почаще проверять и вовремя собирать урожай.

Если огурцы или кабачки все же выросли горькими, нужно нарезать их и оставить на 2 часа в соленой воде. Горечь исчезнет без следа.