Садоводы назвали удивительные подкормки, от которых свекла вырастает крупной и сладкой

Именно поэтому так важно правильно выбирать и своевременно носить подкормки. На вкус корнеплода можно повлиять с помощью соли.

Чтобы свекла выросла сладкой, нужно поливать ее раствором из 1 столовой ложки соли на 10 литров воды.

Такая подкормка в первый раз используется в период, когда завязываются корнеплоды, а во второй – за 3 недели до сбора урожая.

Для выращивания крупной свеклы потребуется монокалийфосфат. Его вносят в начале июля, растворив 1 чайную ложку средства в 10 л воды.