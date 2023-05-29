Дачный эксперт рассказал, чем кормить чеснок в начале лета, чтобы листья не желтели, а урожай был крупным

Рассказываем, чем подкармливать озимый чеснок в конце весны и начале лета.

Желтизна появляется на листьях из-за нехватки азота в земле. Есть тесная взаимосвязь между крепкой надземной частью растения и его урожайностью.

Если листовая часть будет слабой и чахлой, то и головки не уродятся. Поэтому первым делом вносим азот и помогаем чесноку нарfстить зеленую массу.

Именно зеленые листья под воздействием хлорофилла постепенно передают часть ценных органических веществ корнеплоду.

Первый раз кормим аммиачной селитрой в фазе образования 3-4 настоящих листиков. 10 л воды смешиваем с 20 г селитры, можно прибавить 20 г сульфата магния, который нужен для выработки хлорофилла, отвечающего за зеленый цвет листьев.

Желательно измерить температуру почвы на глубине 10 см. Если она ниже +9 градусов, то подкормку вносить бесполезно, она не усвоится.

Так как корни чеснока уходят глубоко в землю, обычный полив может ничего не дать. Подкормка просто не дойдет до корней.

Чтобы это исправить, прокопайте борозду вдоль посадок и вносите удобрение туда.