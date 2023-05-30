Бянка ответила матом на вопрос поклонников о лишнем весе

Артистка, настоящее имя которой Татьяна Липницкая, осталась недовольна вопросом о том, почему она так потолстела.

Бьянка назвала этот опрос некорректным и сочла его нетолерантным, послав всех критиков матом.

Своим поклонницам женского пола артистка посоветовала поступать точно также, если им задают бестактные вопросы.

Ранее Бьянка говорила о том, что из-за гормонального сбоя у нее появился лишний вес, поэтому она соблюдает диету и пытается похудеть с помощью упражнений.