Цветоводы назвали способ размножения роз с помощью лука: интересный лайфхак

Прежде всего, необходимо аккуратно срезать бутон розы острым продезинфицированным ножом.

Затем с лука нужно срезать верхушку и сделать в ней надрезы, через которые будет выделяться сок.

Стебель, на котором находится бутон, нужно подрезать и вставить в луковицу. Всю эту конструкцию нужно поставить в горшок с рыхлым грунтом.

Бутон нужно полить, а сверху закрыть пластиковым стаканом. Примерно через 3 недели цветок раскроется, и его нужно будет пересадить в горшок побольше.