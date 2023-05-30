Биологи Королевского колледжа Лондона назвали сумчатых самыми развитыми животными

Ученые исходили из того, что у сумчатых и млекопитающих был общий предок. При этом первые изменились значительно больше, чем вторые.

Биологи опровергают мнение о том, что сумчатые являются примитивными животными, хотя эта теория существовала достаточно долго.

В рамках исследования был составлен график изменения животных с помощь образцов, полученных на разных стадиях развития 22 существующих видов.

В результате выяснилось, что сумчатые представляют собой отдельную ветвь эволюции и являются самыми развитыми животными на Земле.