Садоводы рассказали, стоит ли сажать красную смородину рядом с черной

Но на самом деле от такой посадки не стоит ждать ничего хорошего. Все дело в том, что у кустов разные требования к условиям и уходу.

Красная смородина не боится засухи и хорошо растет на солнце. Черная лучше себя чувствует в затененных местах и требует регулярного полива.

Черная смородина начинает давать урожай через 1-3 года, а потом ее урожайность начинает постепенно снижаться.

Красная смородина при правильном уходе будет усыпана ягодами и через 7 лет. Обрезать кусты нужно в разное время.

Но главное – красной и черной смородине нужны разные подкормки. Первая предпочитает мочевину весной, вторая – минеральные добавки осенью.