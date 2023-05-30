Чего нельзя делать с клубникой весной: опытные дачники назвали запрещенные агроприемы

Первая ошибка – несвоевременное снятие укрытия. Если сделать это слишком рано, растение замерзнет, слишком поздно – заболеет.
Лучше всего убирать укрытие постепенно: сначала на дневные часы, а по мере потепления – еще и ночью.
Не следует спешить с подкормками. Они не будут работать, пока почва не прогреется. Первым нужно вносить удобрение с азотом.
Не менее вредно и ранее мульчирование. С ним тоже стоит подождать до прогрева почвы, иначе растения атакуют муравьи.
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