С 1 июня польская граница будет закрыта для проезда грузовиков из России и Беларуси

Это следует из постановления главы МВД и администрации Мариуша Каминьского, размещенного в Законодательном вестнике.

Как сказано в документе, движение будет остановлено на пограничных пунктах с Республикой Беларусь "для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".

Запрет на пересечение грузовиками с российскими и белорусскими номерами будет действовать до особого распоряжения об отмене.