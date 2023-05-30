С 1 июня польская граница будет закрыта для проезда грузовиков из России и Беларуси

05:04 2023-05-30

По сообщению РИА Новости, с первого июня граница Польши будет закрыта для грузовых машин, прибывающих из России и Беларуси.

Это следует из постановления главы МВД и администрации Мариуша Каминьского, размещенного в Законодательном вестнике.

Как сказано в документе, движение будет остановлено на пограничных пунктах с Республикой Беларусь "для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".

Запрет на пересечение грузовиками с российскими и белорусскими номерами будет действовать до особого распоряжения об отмене.