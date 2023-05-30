Китай ответил отказом на предложение США о встрече министров обороны в Сингапуре

Американской стороной встреча планировалась в Сингапуре в рамках регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог".

Однако Китай официально отказался от приглашения, присланного министром обороны США Ллойдом Остином китайскому коллеге Ли Шанфу в первых числах мая.

Между тем, в Вашингтоне "настойчиво придерживаются важности поддержания открытых каналов коммуникации между военными ведомствами США и Китая".

Китай уже не в первый раз отказывается от общения с Вашингтоном.

Ранее Ллойд Остин пробовал выйти на связь с министром обороны КНР, чтобы обсудить происшествие со сбитым аэростатом, однако Пекин инициативу не поддержал.

Позже из Вашингтона поступило предложение провести защищенные переговоры с Китаем, но оно также было отклонено.