Троянова сообщила, что уехала на ПМЖ во Францию осенью прошлого года, назвав жизнь в РФ адом

Яна Троянова, сыгравшая роль главной героини в сериале "Ольга", последнее время живет во Франции. Она уехала за рубеж, когда закончила сниматься в драматической комедии.

Актриса заявила, что в России ей было оставаться опасно. Она сообщила, что покинула родное государство 15 октября 2022 года.

Троянова призналась, что находится сейчас в Версале, но оставаться тут не планирует. Шумный Париж - тоже не для нее. В Монмартре у нее украли телефон. При всем при этом, артистка считает Францию своим местом.

Знаменитость рассказала в интервью Юрию Дудю, что спустя 4 года может получить вид на жительство. Также знаменитость рассказала, что мечтает жить в Африке.

Жизнь в РФ звезда экрана назвала "адом", когда постоянно нужно пахать и очень сложно любить своих детей, когда живешь в таком режиме, где нужно думать, как заработать.