1 июня Польша вводит полный запрет на перемещение через границу фур из Беларуси и России

В Государственном пограничном комитете Республики Беларусь также напомнили о том, что более года действует запрет на ввоз в страны Европейского союза тягачей, зарегистрированных на территории Беларуси и России.

Согласно постановлению МВД и администрации Польши, с 1 июня новое ограничение Варшавы запретит субъектам хозяйствования стран ЕС осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов.

Отмечается, что невзирая на введённые польскими властями ограничительные меры, белорусская сторона продолжает принимать меры для развития внешнеэкономической деятельности, соблюдения временных норм пропуска фур и эффективного проведения контроля.

В частности, за сегодня, 30 мая, по состоянию на 10:00 через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в ЕС проследовало лишь 62% фур от нормы, так как контрольные службы Евросоюза продолжают создавать очереди транспорта на белорусско-польской границе.